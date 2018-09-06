БТР Нацгвардии врезался в легковушку в Виннице: фото

Днем 6 сентября в Виннице на перекрестке улиц Некрасова и Брацлавской произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с бронетранспортером. К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.

Об этом пишет местный 33 канал.

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Отмечается, что БТР принадлежит Нацгвардии.



ДТП с участием легковушки и БТР произошло на пересечении улиц Некрасова и Брацлавской

"Как сообщили в пресс-службе патрульной и областной полиции, пострадавших в дорожной аварии нет, поэтому на место происшествия правоохранителей вообще не вызвали. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Так же не комментируют чп в части 3008, чья бронемашина попала в аварию", – отмечают журналисты.

К счастью в результате инцидента никто не пострадал, поэтому полицию не вызывали

К слову, как об обстоятельствах аварии, так и о виновнике информации пока нет.

Напомним, вечером 18 августа после репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра.