Советник главы Офиса Президента отметил, что Германия и Нидерланды "пробежали свою дистанцию ​​от 0 до 100 за 3 дня" после того, как увидели последствия зверств российских оккупантов в Киевской области.

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В эфире общенационального телемарафона чиновник объяснил, что поскольку началось соревнование, кто скорее предоставит Украине вооружение, необходимо смотреть на ситуацию гораздо шире.

Сейчас любому оппозиционному политику или СМИ нужно ударить по конкуренту, что у власти, достаточно попросить им задать вопрос о Мариуполе или Буче и дождаться ответа. От этого ответа зависит, закончит ли он свою карьеру или продолжит его,

– сказал Алексей Арестович.

"Избиратели не примут отрицательных или неопределенных ответов. Поэтому все западные политики сейчас расписываются в помощи Украине и максимально помогают", – добавил советник главы Офиса Президента.

Украина нуждается в большем оружии

Александр Мотузяник сообщил, что информация о том, какое оружие нужно Украине – не секрет . Спикер Минобороны отметил, что говорится о современных:

артиллерийские системы;

бронетехника;

средства ПВО, которые позволили бы защитить города от вражеских ракетных ударов;

самолеты.