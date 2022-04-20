Президент Украины подчеркнул, что власти делают все возможное для того, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым, передает 24 канал. Ведь от этого будет зависеть противостояние нашей страны противнику.

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Партнеры понимают потребности Украины лучше

Владимир Зеленский отметил, что в Украине делается максимум для обеспечения снабжения оружием нашей армии. Над этим трудятся и дипломаты, и представители страны, и сам президент. И все это в режиме 24 на 7.

Я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что нам необходимо. И когда все это нам необходимо. Не через недели, не месяцы, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского от 20 апреля:

Ранее спикер Министерства обороны рассказал, в каком оружии нуждается Украина. Александр Мотузяник подчеркнул, что в нашей стране необходимы современные артиллерийские системы и бронетехника, ПВО и самолеты.

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