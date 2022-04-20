Президент України підкреслив, що влада робить усе можливе для того, щоб забезпечити наших бійців усім необхідним, передає 24 канал. Адже і від цього залежатиме протистояння нашої країни ворогові.

Читайте також Санкційний пакет має стати болісним для воєнної машини Росії: головне зі звернення Зеленського

Партнери розуміють потреби України краще

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні робиться максимум задля забезпечення постачання зброєю нашої армії. Над цим працюють і дипломати, і представники країни, і сам президент. І все це в режимі 24 на 7.

Я дуже радий сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме все це нам необхідне. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки,

– наголосив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського від 20 квітня:

Раніше спікер Міністерства оборони розповів, якої зброї потребує Україна. Олександр Мотузяник підкреслив, що нашій країні необхідні сучасні артилерійські системи та бронетехніка, ППО та літаки.

Варте уваги – Росія втратила 30% наступального угруповання, – Мусієнко: дивіться відео