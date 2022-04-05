К теме Отрубленные конечности, убитые дети, изнасилованные женщины, – Зеленский о геноциде на Киевщине
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Смотрите обращение Владимира Зеленского:
После ухода российских оккупантов из Киевщины открылись настоящие зверства, которые они совершали с мирным населением. Буча – всего лишь один город. В других освобожденных населенных пунктах жертв может быть еще больше.
К теме Отрубленные конечности, убитые дети, изнасилованные женщины, – Зеленский о геноциде на Киевщине
Новость дополняется
Смотрите обращение Владимира Зеленского: