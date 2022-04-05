Про це розповів президент Володимир Зеленський. 4 квітня він відвідав міста Київщини, які звільнили від російських окупантів.

До теми Відрубані кінцівки, вбиті діти, зґвалтовані жінки, – Зеленський про геноцид на Київщині

Кількість жертв в інших звільнених містах може бути більшою

Зеленський розповів, що зараз Стоянка, Ірпінь та Буча виглядають вже не так, як вчора. Тіла вбитих мирних жителів вже забрали з більшості вулиць. Однак у дворах та будинках убиті окупантами люди ще є.

"Міста просто розбиті. На дорогах – спалена військова техніка, розбиті й розстріляні машини. Особливо важко дивитися на сліди куль на автівках із написом "Діти", – зазначив президент.

За його словами, вже розпочалося розслідування злочинів, які вчиняли загарбники. Наразі лише в одній Бучі відомо про понад 300 вбитих і закатованих людей. Ймовірно, кількість жертв буде ще більшою, коли перевірять усе місто.

І це тільки одне місто. Одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим. Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою,

– додав Зеленський.

Глава держави зауважив, що у багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей загарбники робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

"Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів. Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати", – заявив президент.

Він підсумував, що покарання воєнних злочинців буде спільною роботою України з Європейським Союзом і міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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