Мужчины с одиночными пикетами стояли на Комсомольской площади в центре Хабаровска. Их задержали за призывы прекратить войну России против Украины.

Читайте также В России мужчину оштрафовали из-за плаката с цитатой Путина

Цена молчания – жизнь детей

Один из задержанных мужчин стоял с плакатом, на котором упоминается Буча. На нем написано "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он выкрикивал:

"Цена нашего молчания – жизнь детей!";

"Нет ядерной зиме!".

Мужчина скандировал призыв не верить пропаганде:

Еще один задержанный мужчина стоял с плакатом сине-желтого цвета. На нем была надпись "Я не боюсь". Заметим, что стоящие вокруг него скандировали "Мы не боимся!".

Другой мужчина вышел с плакатом с надписью "Я не боюсь":

Мужчину, который не выступал с антивоенным лозунгом, задержали. Но в ходе этого правоохранители не объясняли, почему это сделали.

К теме – Возле Севастополя скопились 39 боевых кораблей и катеров – разведка: смотрите видео