Мужчины с одиночными пикетами стояли на Комсомольской площади в центре Хабаровска. Их задержали за призывы прекратить войну России против Украины.
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Цена молчания – жизнь детей
Один из задержанных мужчин стоял с плакатом, на котором упоминается Буча. На нем написано "Буча. Не верьте кремлевской пропаганде". Он выкрикивал:
- "Цена нашего молчания – жизнь детей!";
- "Нет ядерной зиме!".
Мужчина скандировал призыв не верить пропаганде:
Еще один задержанный мужчина стоял с плакатом сине-желтого цвета. На нем была надпись "Я не боюсь". Заметим, что стоящие вокруг него скандировали "Мы не боимся!".
Другой мужчина вышел с плакатом с надписью "Я не боюсь":
Мужчину, который не выступал с антивоенным лозунгом, задержали. Но в ходе этого правоохранители не объясняли, почему это сделали.
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