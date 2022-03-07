Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она отметила, что после вторых переговоров усилились движения о том, что можно заниматься гуманитарными коридорами.

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С людьми будут держать контакт

Что касается моего округа – Буча, Ворзель, Бородянка, Немешаево, Вышгородский район, Иванков, Полесье. На Бучанском направлении разрешили составлять списки людей и держать с ними контакт,

– отметила Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что люди просят о помощи, поскольку уже 7 – 8 день сидят в подвалах с детьми. В то же время добавила, что они делают все, чтобы вытащить их из захваченных кварталов.

В подвалах много детей

По словам нардепа, в Ворзеле очень много детей сидят в подвалах по 12 – 15 человек. Кроме того, неизвестна судьба воспитанников тамошнего детского дома, поскольку не могут дозвониться до его директора.

То есть ситуация чрезвычайно сложная, поэтому гуманитарный коридор – вопрос № 1,

– отметила Василевская-Смаглюк.

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