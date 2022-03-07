Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповіла народна депутатка від "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона зазначила, що після других переговорів посилилися рухи про те, що можна займатися гуманітарними коридорами.

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З людьми триматимуть контакт

Що стосується мого округу – Буча, Ворзель, Бородянка, Немішаєве, Вишгородський район, Іванків, Полісся. На Бучанському напрямку дозволили складати списки людей і тримати з ними контакт,

– зазначила Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що люди просять про допомогу, оскільки вже 7-8 день сидять у підвалах з дітьми. Водночас додала, що вони роблять все, аби витягти їх із захоплених кварталів.

У підвалах багато дітей

За словами нардепки, у Ворзелі дуже багато дітей сидять у підвалах по 12 – 15 осіб. Крім того, невідома доля вихованців тамтешнього дитячого будинку, оскільки не можуть додзвонитися до його директора.

Тобто ситуація надзвичайно складна, тому гуманітарний коридор – питання №1,

– зауважила Василевська-Смаглюк.

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