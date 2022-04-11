Правоохранители поймали злоумышленников. Жителям Киевской области, которые занимались мародерством, объявили о подозрении.

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В Буче и Гостомеле местные занимались мародерством

По информации следствия, в Буче и Гостомеле местные жители проникали в частные дома. Там они воровали бытовую технику, инструменты, ценности, личные вещи, велосипеды и другое имущество граждан.

Злоумышленников взяли под стражу

Всех 9 причастных к мародерству задержали. Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили им о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения.

Пока 8 подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Вопрос об аресте еще одного фигуранта пока решают.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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