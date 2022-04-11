Правоохоронці вже спіймали зловмисників. Жителям Київської області, які займалися мародерством, оголосили про підозру.
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У Бучі та Гостомелі місцеві займалися мародерством
За інформацією слідства, у Бучі та Гостомелі місцеві жителі проникали до приватних будинків. Там вони крали побутову техніку, інструменти, цінності, особисті речі, велосипеди та інше майно громадян.
Зловмисників взяли під варту
Усіх 9 причетних до мародерства затримали. Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану.
Поки 8 підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Питання щодо арешту ще одного фігуранта наразі вирішують.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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