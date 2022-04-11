Правоохоронці вже спіймали зловмисників. Жителям Київської області, які займалися мародерством, оголосили про підозру.

Читайте також Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру у колабораціонізмі

У Бучі та Гостомелі місцеві займалися мародерством

За інформацією слідства, у Бучі та Гостомелі місцеві жителі проникали до приватних будинків. Там вони крали побутову техніку, інструменти, цінності, особисті речі, велосипеди та інше майно громадян.

Зловмисників взяли під варту

Усіх 9 причетних до мародерства затримали. Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану.

Поки 8 підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Питання щодо арешту ще одного фігуранта наразі вирішують.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Зверніть увагу – на Дніпропетровщині окупанти видають свою форму українцям: дивіться відео