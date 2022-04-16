По его словам, часть людей пытают, часть – убивают. Также тех, кого там держали, уже похоронили, передает 24 канал.
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В общем, они (российские оккупанты – ред.) не очень свирепствуют в Херсоне относительно мирного населения. Там даже жители проводят акции протеста. И я понимаю почему,
– сказал Арестович.
Главной причиной является то, что российские захватчики хотели создать там "Херсонскую народную республику" или город вообще в составе России.
События в Херсоне объясняют трагедии в Буче
Кто будет настраивать против себя людей, которыми хочет руководить? Но теперь они понимают, что не удержат (Херсон – ред.), так что их уже мало что сдерживает,
– отметил Арестович.
В то же время он убежден, что для Херсона нет такой опасности, как, например, в Буче. Ведь сейчас к городу приковано внимание, но ситуация в области, к сожалению, проблемная.
Также он сказал, что произошедшее в Херсоне объясняет все трагедии Бучи. Ведь там оккупанты понимали, что успеха у них не будет и этих территорий они не сохранят. Именно поэтому они действовали по принципу "тогда не доставайся ты никому".
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