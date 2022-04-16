За його словами, частину людей катують, частину – вбивають. Також тих, кого там тримали – вже похоронили, передає 24 канал.
До теми Не дістанься нікому: Арестович пояснив, чому сталися звірства в Бучі
Загалом вони (російські окупанти – ред.) не дуже лютують у Херсоні щодо мирного населення. Там навіть мешканці проводять акції протесту. І я розумію чому,
– сказав Арестович.
Головною причиною є те, що російські загарбники хотіли створити там "Херсонську народну республіку" або мати місто взагалі у складі Росії.
Події в Херсоні пояснюють трагедії в Бучі
Тож хто буде налаштовувати проти себе людей, якими хоче керувати? Але тепер вони розуміють, що не втримають (Херсон – ред.), тож їх вже мало що стримує,
– зазначив Арестович.
Водночас він переконаний, що для Херсону немає такої небезпеки, яка була, до прикладу в Бучі. Адже зараз до міста прикута увага, але ситуація в області, на жаль, проблемна.
Також він сказав, що події в Херсоні пояснюють всі трагедії Бучі. Адже так окупанти розуміли, що успіху в них не буде і цих територій вони не збережуть. Саме тому вони діяли за принципом "тоді не діставайся ти нікому".
Вас може зацікавити, що США думають над сценарієм перемоги України, — Саакян: відео