За його словами, частину людей катують, частину – вбивають. Також тих, кого там тримали – вже похоронили, передає 24 канал.

До теми Не дістанься нікому: Арестович пояснив, чому сталися звірства в Бучі

Загалом вони (російські окупанти – ред.) не дуже лютують у Херсоні щодо мирного населення. Там навіть мешканці проводять акції протесту. І я розумію чому,

– сказав Арестович.

Головною причиною є те, що російські загарбники хотіли створити там "Херсонську народну республіку" або мати місто взагалі у складі Росії.

Події в Херсоні пояснюють трагедії в Бучі

Тож хто буде налаштовувати проти себе людей, якими хоче керувати? Але тепер вони розуміють, що не втримають (Херсон – ред.), тож їх вже мало що стримує,

– зазначив Арестович.

Водночас він переконаний, що для Херсону немає такої небезпеки, яка була, до прикладу в Бучі. Адже зараз до міста прикута увага, але ситуація в області, на жаль, проблемна.

Також він сказав, що події в Херсоні пояснюють всі трагедії Бучі. Адже так окупанти розуміли, що успіху в них не буде і цих територій вони не збережуть. Саме тому вони діяли за принципом "тоді не діставайся ти нікому".

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