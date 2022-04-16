Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на ютуб-каналі "Фейгін Live", передає 24 канал.

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Росіяни були збентежені через поразку під Києвом

За словами Арестовича, окупанти планували захопити ці землі, тому важко було припустити, що вони взагалі можуть зробити такі звірства. Адже якщо хочеш утримати територію – то не будеш забезпечувати такі умови для існування.

На його думку, жахливі звірства сталися через фрустрацію, яку пережили російські вояки.

Коли на Заході питають про Бучу, то всі (експерти – 24 канал) весь час говорять про фрустрацію. Російські війська були фрустровані від поразки під Києвом і почали звірства. Така ось ситуація, – сказав Арестович.

Нагадаємо, загарбники закатували лише в Бучі близько 400 мирних людей. Один з комунальників залишився в місті й ховав тіла у братські могили.

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