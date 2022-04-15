За його словами, російські військові під час окупації українських сіл та міст примушували громадян носити білі повʼязки. Це означало, що наче б то цю особу вже перевірили, тому до неї можна було ставитися не так прискіпливо.

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Він зазначив, що наші громадяни інколи й самі одягали такі повʼязки, щоб убезпечити себе від пострілів. "Але ми бачимо, що не завжди це спрацьовувало", – додав Андрій Нєбитов.

Крім того, він розповів, що українці на брами своїх помешкань вішали білі ганчірки та помічали, що там є діти.

"Якщо пригадаєте всі зелені коридори евакуації, коли рухалися автівки, вони намагалися причепити білі стрічки або ганчірки, а також робили надписи "діти", – повідомив Нєбитов.

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