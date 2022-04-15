По его словам, российские военные во время оккупации украинских сел и городов принуждали граждан носить белые повязки. Это означало, что якобы этого человека уже проверили, поэтому к нему можно было относиться не так придирчиво.

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Он отметил, что наши граждане иногда и сами надевали такие повязки, чтобы обезопасить себя от выстрелов. "Но мы видим, что не всегда это срабатывало", – добавил Андрей Небытов.

Кроме того, он рассказал, что украинцы на воротах своих домов вешали белые тряпки и показывали, что там есть дети.

"Если вспомните все зеленые коридоры эвакуации, когда ехали автомобили, они пытались прицепить белые ленты или тряпки, а также делали надписи "дети", – сообщил Небытов.

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