Сейчас продолжаются работы по восстановлению света во всех домах города. Об этом сообщили в "ВСУ оперативный" 3 марта.

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Аварийные бригады ДТЭК оперативно подключили подстанции Гостомель, Бышев и Гореничи,

– говорится в сообщении.

Текст публикации ВСУ:

город Буча, Киевская область. Там не только подняли украинский флаг, но и восстановили энергоснабжение.

15 000 семей снова свет!

Аварийные бригады ДТЭК оперативно подключили подстанции Гостомель, Бышев и Гореничи.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения остальных домов города и окрестных населенных пунктов.

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