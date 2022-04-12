Сейчас в городе начали эксгумацию тел из второго массового захоронения. Об этом рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

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Сколько убитых удалось идентифицировать

По словам Федорука, уже идентифицировали 163 человека среди найденных тел мирных жителей Бучи, убитых оккупантами. Работа над идентификацией остальных продолжается.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день 16 человек считаются без вести пропавшими. Однако есть вероятность, что их тела в лесополосе за городом, куда, по свидетельству очевидцев, оккупанты свозили тела.

Поиски убитых в Буче продолжаются, поэтому, по словам городского головы, количество жертв возрастет.

Число погибших будет расти – полиция, военные, спецслужбы обходят каждый квартал, каждый дом, находят на частных территориях захоронения, поднимают тела. Осталось зачистить еще 4 небольших микрорайона,

– заявил Федорук.

Мэр Бучи также подтвердил информацию об изнасиловании 25 женщин, которую ранее обнародовала Людмила Денисова, однако предоставлять какие-либо детали он отказался, ссылаясь на право жертв оккупантов самостоятельно выбирать давать комментарии или нет.

Сейчас в городе идет работа по восстановлению критической инфраструктуры. Вопрос возвращения эвакуированных жителей будут рассматривать только после 17 апреля.

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