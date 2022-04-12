Зараз у місті почали ексгумацію тіл з другого масового поховання. Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

Зауважте В Ірпені окупанти розстріляли людину просто в дитячому садочку: жахливі кадри

Скількох убитих вдалося ідентифікувати

За словами Федорука, уже ідентифікували 163 людини серед знайдених тіл убитих окупантами мирних жителів Бучі. Робота над ідентифікацією інших триває.

Крім того, станом на зараз 16 людей вважають безвісти зниклими. Однак є ймовірність, що їхні тіла у лісосмузі за містом, куди, за свідченнями очевидців, окупанти звозили тіла туди.

Пошуки вбитих у Бучі тривають, тому за словами міського голови, кількість жертв зросте.

Кількість загиблих буде зростати – поліція, військові, спецслужби проходять кожен квартал, кожен будинок, знаходять на приватних територіях захоронення, піднімають тіла. Залишилось зачистити ще 4 невеликих мікрорайони,

– заявив Федорук.

Мер Бучі також підтвердив інформацію про ґвалтування 25 жінок, яку раніше оприлюднила Людмила Денісова, однак надавати будь-які деталі він відмовився посилаючись на право жертв окупантів самостійно обирати чи надавати коментарі, чи ні.

Зараз у місті йде робота над відновленням критичної інфраструктури. Питання повернення евакуйованих мешканців розглядатимуть лише після 17 квітня.

Зауважте – Пєсков не зміг знайти аргументів проти кадрів з Бучі: дивіться відео