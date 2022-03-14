13 марта в центр Бучи открыли "зеленый коридор". 17 эвакуационных автобусов вывезли людей в Белогородку, а дальше – в столицу.

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Для эвакуации в Бучу пришли и люди из Ирпеня, которые были вынуждены идти пешком 10 километров.

"Там продуктов нет, связи нет, электричества нет. Они пускают, дают коридоры каждый день. Мы дошли пешком до Житомирской трассы и там нас подобрали ребята. 10 километров прошли", – рассказала жительница Ирпеня.

Оккупанты издеваются над жителями Бучи / "Суспільне"

Часть жителей Ирпеня также эвакуируются из Бучи. Говорят, что там запрещено включать телефоны. "Они их позабирали и уничтожили, чтобы не было связи. Позволяли нам что-то на огне приготовить и так все время. Заберите оттуда остальных людей. Там много. У нас на территории 17 – 18 человек. Двух мы успели похоронить, но начался обстрел", – говорит Ирина.

Кроме того, мирному населению российские военные приказали носить белые повязки. Оккупанты установили свой режим в Буче – после 16:00 запрещено выходить на улицу и включать мобильные телефоны.

Русские пришли и приказали одеть белые повязки, а кто будет без нее — будут стрелять. Имеем опознавательный знак, что мы мирные... Во дворе уже нет коммуникаций, кипятили воду в костре. Сказали руки в карманы не класть, не ходить после 16:00. Иначе – будут стрелять,

– рассказывает еще одна жительница Инна.

По ее словам, хорошо, что подключился Красный крест, потому что в городе трупы валялись прямо на улице.

Дом одной жительницы обстреляли. Он расположен на окраине города. Инна говорит, было видно как первые колонны приезжали к Буче и разворачивали танки, чтобы начать обстрел.

Смотрите жуткий фоторепортаж из Бучи / Фото "Суспільне"

Добавим, что Россия продолжает атаковать Украину, ночью на города летят ракеты и падают бомбы. Ночь на 14 марта была сложной, под Киевом до сих пор работает украинская артиллерия. Детали – читайте по ссылке.

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