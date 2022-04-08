Ржавский поддерживал Россию
Политик всегда был известен своими пророссийскими взглядами. В то же время, он категорически не верил в полномасштабное вооруженное нападение России на Украину.
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Еще за несколько недель до начала войны он оправдывал оккупацию Крыма.
Когда российские военные вошли в Бучу, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Однако однажды экс-нардеп возмутился поведением оккупантов и отказался наливать им водку. Россияне сразу же застрелили политика на глазах у других людей.
Россияне не щадят даже тех, кто их поддерживает.
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