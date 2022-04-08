Ржавський підтримував Росію

Політик завжди був відомий своїми проросійськими поглядами. Водночас він категорично не вірив у повномасштабний збройний напад Росії на Україну.

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Ще за кілька тижнів до початку війни він виправдовував окупацію Криму.

Коли російські військові зайшли у Бучу, Ржавський намагався знайти з ними спільну мову. Однак якось екснардеп обурився поведінкою окупантів й відмовився наливати їм горілку. Росіяни одразу ж застрелили політика на очах в інших людей.

Росіяни не щадять навіть тих, хто їх підтримує.

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