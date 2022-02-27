Соответствующие кадры показали на фейсбук-странице военной телерадиокомпании Министерства обороны Украины. Это сообщение появилось там утром 27 февраля.

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"Бой" с памятником

"В Буче оккупант вступил в бой с памятником воинам-афганцам", – говорится в сообщении. На обнародованном видео видно, как враг упорно атакует монумент.

Памятник воинам-афганцам в Буче – это боевая машина БРДМ-2, установленная на постаменте. Вот такой вид имеет памятник, которого напугались российские захватчики:



Памятник афганцам в Буче / Фото ZeFt

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