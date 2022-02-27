Відповідні кадри показали на фейсбук-сторінці військової телерадіокомпанії Міністерства оборони України. Цей допис з'явився там зранку 27 лютого.

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"Бій" з пам'ятником

"В Бучі окупант вступив у бій з пам'ятником воїнам-афганцям", – мовиться у повідомленні. На оприлюдненому відео видно, як ворог завзято атакує монумент.

Пам'ятник воїнам-афганцям у Бучі – це бойова машина БРДМ-2, встановлена на постаменті. Ось такий вигляд має пам'ятник, якого налякалися російські загарбники:



Пам'ятник афганцям у Бучі / Фото ZeFt

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