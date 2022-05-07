Российские захватчики оставили много ловушек на территориях, которые освободили Вооруженные Силы Украины. Иногда люди встречают действительно ужасные находки.

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Ядовитый "сюрприз" от оккупантов

Житель Бучи, который уже вернулся домой, обнаружил в доме колбу с непонятной жидкостью. Ее оставили россияне, которые жили у него все время оккупации.

Мужчина сразу обратился к саперам Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1.

Колба, которую нашли в доме жителя Бучи / Фото Добровольцы Бучи

Спасатели провели исследования и были весьма удивлены: внутри было 400 граммов ртути, а у самого сосуда был повышенный радиоактивный фон. Они предполагают, что оккупанты привезли его из Чернобыля.

В сосуде было примерно 400 граммов жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов,

– отмечают в сообщении.

Для чего россиянам требовалось такое количество ртути – неизвестно. К счастью, колбу удалось вовремя утилизировать.

Спасатели призывают местных жителей обязательно звонить по телефону на оперативную линию, если обнаружили непонятные предметы. Номер телефона – +380960042188.

Украина начинает устанавливать ответственных за зверства в Киевской области

О бесчеловечных зверствах россиян в Киевской области стало известно в конце марта – начале апреля 2022 года. Тогда Вооруженные Силы Украины прогнали захватчиков с территорий Киевщины, а затем и Черниговщины и Сумщины.

Ситуация в освобожденных населенных пунктах была просто катастрофической. Российские оккупанты пытали, насиловали, убивали гражданских людей. В настоящее время известно о по меньшей мере 1200 погибших от рук российских военных. Некоторые тела с завязанными руками лежали прямо посреди улиц.

Люди продолжают находить места массовых захоронений. К примеру, недавно обнаружили могилу, куда скинули тела трех замученных людей.

Сейчас украинские правоохранители тщательно ищут всех виновных в зверствах оккупантов в Киевской области. По состоянию на 2 мая СБУ идентифицировала почти 900 российских солдат, принимавших в этом участие. Уже пошли первые заочные подозрения.

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