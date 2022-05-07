Російські загарбники залишили багато пасток на територіях, які звільнили Збройні Сили України. Іноді люди натрапляють на справді жахливі знахідки.

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Отруйний "сюрприз" від окупантів

Мешканець Бучі, який вже повернувся додому, виявив в будинку колбу із незрозумілою рідиною. Її залишили росіяни, які весь час жили в нього упродовж окупації.

Чоловік одразу звернувся до саперів Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1.

Колба, яку знайшли в будинку мешканця Бучі / Фото Добровольці Бучі

Рятувальники провели дослідження і були вельми здивовані: всередині було 400 грамів ртуті, а сама посудина мала підвищений радіоактивний фон. Вони припускають, що окупанти привезли її з Чорнобиля.

У посудині було приблизно 400 грамів рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів, – зазначають в дописі.

Для чого росіянам була потрібна така кількість ртуті – невідомо. На щастя, колбу вдалося вчасно утилізувати.

Рятувальники закликають місцевих мешканців обов’язково телефонувати на оперативну лінію, якщо виявили незрозумілі предмети. Номер телефону – +380960042188.

Україна починає встановлювати відповідальних за звірства на Київщині

Про нелюдські звірства росіян на Київщині стало відомо наприкінці березня – початку квітня 2022 року. Тоді Збройні Сили України прогнали загарбників з територій Київщини, а потім і Чернігівщини та Сумщини.

Ситуація у звільнених населених пунктах була просто катастрофічною. Російські окупанти катували, ґвалтували, вбивали цивільних людей. Наразі відомо про щонайменше 1200 загиблих від рук російських військових. Деякі тіла із зав’язаними руками лежали просто посеред вулиць.

Люди продовжують знаходити місця масових поховань. До прикладу, нещодавно виявили могилу, де скинули тіла трьох закатованих людей.

Зараз українські правоохоронці ретельно шукають усіх винних у звірствах окупантів на Київщині. Станом на 2 травня СБУ ідентифікувала майже 900 російських солдатів, які брали в цьому участь. Вже пішли перші заочні підозри.

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