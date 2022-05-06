Добровольці допомагають підрозділам ДСНС у пошукових роботах, зокрема розборати завали на місцях та поступово розпочинати відбудову зруйнованих російськими військами районів. Детальніше про ініціативу 24 каналу розповів засновник "Добробату" Віктор Андрусів.

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Яка суть проєкту

Цікаво, що цю ініціативу запустили декілька тижнів тому. Засновник поділився, що не очікував, що відгукнеться так багато волонтерів.

Зараз у нас записалися понад 25 тисяч людей, які готові допомагати,

– розповів Андрусів.

Він пояснив, що суть ініціативи дуже проста – збирають волонтерів, які можуть приїхати в міста або селища, які пережили окупацію, і допомогти там з первинними роботами:

розбирати завали;

відновлювати вікна;

дахи і таке інше;

Тобто будь-що, що дозволить людям повернутися до життя в цих населених пунктах. Варто зауважити, що ці міста вже розміновані та безпечні, щоб провадити ці роботи.

У яких регіонах можна долучитись

Зокрема, на сьогодні можна взяти участь у допомозі на Київщині – Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Бородянка, село Загальці. Однак наразі не по всіх районах можна долучитись до волонтерства. Наразі ДСНС продовжує розмінування у Київській області.

Також потрібна допомога у Чернівській області та самому місті, а також Сумська область, зокрема Лебедин та Тростянець.

Як приєднатися до "добровольчого будівельного батальйону"

Кожен охочий може долучитись до відновлення міста та допомозі його мешканцям.

Щоб допомагати людям на волонтерських засадах відновлювати їх житло та поступово повертатись до мирного життя – треба зареєструватися на сайті у телеграм-боті чи на сайті.

А ті, хто може швидко допомогти, могли оперативно зв'язатися з тим, кому потрібна допомога, та прибути на відновлювальні роботи. Щоб розмістити чи переглянути оголошення, переходьте на сайт.

Обирайте свій батальйон, напрямок допомоги, та долучайся до спільноти.

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