Согласно информации телеграм-канала, на кадрах видно, как пылает вражеская техника. Местные бросили в нее коктейль Молотова.

Обратите внимание В Харькове уже пылает российская военная техника, которая зашла в город

В Буче обстрелы оккупантов продолжаются с утра. Один из снарядов россиян попал в детскую площадку.

Россия продолжает атаки на столицу, в очередной раз объявившие воздушную тревогу. Однако Киев полностью контролируют украинская армия и тероборона.

Командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский уже заявил, что украинские защитники знают, где находится российский оккупант, и уничтожат его всеми доступными средствами.

В Буче горит техника оккупанта: смотрите видео

К слову, сжигают технику врага и на Сумщине. В сети появилось эпическое видео из Недригайлово, где местный подложил на дорогу (на пути русских бронемашин) коктейль Молотова.

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