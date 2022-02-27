Згідно з інформацією телеграм-каналу, на кадрах видно, як палає ворожа техніка. Місцеві кинули в неї коктейль Молотова.

Зверніть увагу У Харкові вже палає російська військова техніка, яка зайшла в місто

У Бучі обстріли окупантів тривають від ранку. Один зі снарядів росіян влучив у дитячий майданчик.

Росія продовжує атаки на столицю, вкотре оголосили повітряну тривогу. Проте Київ повністю контролюють українська армія та тероборона.

Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський вже заявив, що українські захисники знають, де перебуває російський окупант, і знищать його усіма доступними засобами.

У Бучі горить техніка окупанта: дивіться відео

До слова, спалюють техніку ворога і на Сумщині. У мережі з'явилося епічне відео з Недригайлового, де місцевий підклав на дорогу (на шляху російських бронемашин) коктейль Молотова.

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