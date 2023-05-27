Буданов не винит Офис Президента. Об этом говорится в статье "Судьба разведчика №1", которую опубликовали журналисты.

Кстати говоря Сокровенным и самодостаточным: каким Буданов был при студенчестве и как попал в ГУР

Перед 24 февраля никто не отрицал предстоящее нападение

По словам Буданова, руководители страны не могли тогда говорить о реальности угрозы с Севера, поскольку никто не знал о точной дате вторжения.

Однако глава ГУР Минобороны рассказал, что были и другие шаги, которые пытались реализовать для того, чтобы войны не произошло. Он отметил, что ближе к дате вторжения не было заявлений о возражении.

Но уже ближе к дате, когда все стало на свои места, вы не увидите ни одного политического заявления высшего руководства, что войны не будет,

– добавил Буданов.

Откуда Буданов знал о вторжении

Буданов рассказал, что достаточно точную информацию о желании Путина начать войну он получил от своей агентуры. За последние несколько лет наших агентов увеличилось в десятки раз.

К слову, глава ГУР намекнул, что говорится и о людях, близких к Кремлю.