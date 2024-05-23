Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал во время пресс-конференции "Война технологии". Буданов отметил, что при нынешних технологиях просмотр за ходом всех операций возможен, передает 24 Канал.
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Буданов рассказал, как следит за боевыми операциями ГУР
Украинский генерал отметил, что, если он непосредственно не сможет принять участие в операции, то ему на монитор выведут трансляцию в рабочий кабинет, что делает немножко легче управление процессом.
Я буду наблюдать в онлайн, когда нахожусь на пункте управления. К счастью, это тоже технологическое достижение, что можно находиться где угодно и в принципе отслеживать проведение этих мероприятий,
– сказал Буданов.
Глава украинской разведки заметил, что в моменты когда шли на дно и российские большие десантные корабли, ракетные корабли, корабли охраны, он видел это непосредственно. То есть прямо в онлайн.
"И это точно такие моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Не каждый может увидеть (эти видео – 24 Канал), но это красиво", – подчеркнул генерал.
Глава ГУР участвовал в операциях на фронте
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Кирилл Буданов регулярно принимает непосредственное участие в операциях спецназовцев ГУР МО на фронте. Одна из таких операций была после наступления врага на севере Харьковской области.
- Юсов также отметил, что ГУР повезло с командиром. Ведь тот непосредственно участвует в событиях, операциях и мероприятиях близко к "нулю".
- Представитель ГУР МО также заметил, что такое участие Буданова в операциях заключается не только для того, чтобы просто принять участие ради участия. А это важная составляющая для поднятия морально-психологической мотивации бойцов.
- Стоит отметить, что после начала наступления врага в Харьковской области Кирилл Буданов рассказывал в эфире национального марафона о ситуации в приграничной зоне и прилегающих регионах вживую с командного пункта на севере Харьковской области.