Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он отметил, что одновременно шанс на применение оккупантами тактического ядерного оружия "был и есть всегда".

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Есть только 2 варианта завершения войны

Буданов отметил, что России нет смысла использовать стратегическое ядерное оружие, ведь Украина находится довольно близко.

Но тактическое ядерное оружие и его применение просто ускорят конец России. Эта война окончится. Есть всего 2 варианта, как она может закончиться,

– отметил начальник ГУР.

По его словам, первый вариант завершения войны – это разделение России на 3 и более частей. В свою очередь, второй – это относительное сохранение территориальной целостности страны-агрессора при смене ее руководства.

"В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории – от островов Японии до Кенигсберга (Калининград – 24 канал), принадлежащего Германии", – добавил Буданов.

Он отметил, что большинство военно-политического руководства России знают об этих 2 путях. Именно поэтому, несмотря на официальную риторику, существует очень много попыток диалога с западным миром. Ведь неофициально их риторика совсем другая – чиновники страны-террористки боятся потерять свое состояние.

"И они понимают, чем это очень быстро для них закончится. Не беспокойтесь, Украина победит", – подчеркнул глава ГУР.

Буданов подытожил, что оставить президенту России Владимиру Путину путь для отступления – это одна из стратегий. Однако сделать это практически нереально, ведь теперь он военный преступник для всего мира. Война в Украине стала для него концом, и Путин сам загнал себя в тупик.

Россия продолжает нести сокрушительные потери в Украине

Украинские защитники продолжают героически защищать государство от российских оккупантов. В частности, недавно бойцы ССО уничтожили вражеский бронетранспортер и 2 танка – Т-90 и Т-80БВМ.

В то же время на Запорожье военнослужащие ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов и немало их техники. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, среди уничтоженной техники было 6 танков.

В свою очередь, вблизи острова Змеиный украинские защитники уничтожили 2 российских катера типа "Раптор". Сжечь их удалось с помощью знаменитых турецких беспилотников Bayraktar.

Обратите внимание, что только на территории Донецкой и Луганской областей 1 мая наши бойцы отбили 10 атак врага. Кроме того, защитники уничтожили: 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники захватчиков.

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