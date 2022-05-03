Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він зауважив, що водночас шанс на застосування окупантами тактичної ядерної зброї "був і є завжди".

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Є лише 2 варіанти завершення війни

Буданов зауважив, що Росії немає сенсу використовувати стратегічну ядерну зброю, адже Україна розташована доволі близько.

Але тактична ядерна зброя і її застосування просто пришвидшать кінець Росії. Ця війна закінчиться. Є усього 2 варіанти, як вона може закінчитися,

– зазначив начальник ГУР.

За його словами, перший варіант завершення війни – це розділення Росії на 3 і більше частин. Своєю чергою, другий – це відносне збереження територіальної цілісності країни-агресорки при зміні її керівництва.

"В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території – від островів Японії до Кенігсберга (Калінінград – 24 канал), який належить Німеччині", – додав Буданов.

Він зауважив, що більшість військово-політичного керівництва Росії знає про ці 2 шляхи. Саме тому, попри офіційну риторику, є дуже багато спроб діалогу з західним світом. Адже неофіційно їхня риторика зовсім інша – посадовці країни-терористки бояться втратити свої статки.

"І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться. Не хвилюйтесь, Україна переможе", – наголосив голова ГУР.

Буданов підсумував, що залишити президенту Росії Володимиру Путіну шлях для відступу – це одна зі стратегій. Однак зробити це практично нереально, адже тепер він – військовий злочинець для всього світу. Війна в Україні стала для нього кінцем, і Путін сам загнав себе у глухий кут.

Росія продовжує зазнавати нищівних втрат в Україні

Українські захисники продовжують героїчно боронити державу від російських окупантів. Зокрема, нещодавно бійці ССО знищили ворожий бронетранспортер та 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ.

Водночас на Запоріжжі військовослужбовці ЗСУ ліквідували майже 80 окупантів та чимало їхньої техніки. За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, серед знищеної техніки були 6 танків.

Своєю чергою, поблизу острова Зміїний українські захисники знищили 2 російських катери типу "Раптор". Спалити їх вдалося за допомогою славнозвісних турецьких безпілотників Bayraktar.

Зауважте, що лише на території Донецької та Луганської областей 1 травня наші бійці відбили 10 атак ворога. Окрім цього, захисники знищили: 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки загарбників.

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