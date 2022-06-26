Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Новое интервью с ним опубликовали 25 июня, после того, как Россия установила полный контроль над городом Северодонецк,

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Буданов о тактике России и отступлении ВСУ

По словам начальника ГУР, в Северодонецке Россия применила такую же тактику, которую раньше можно было проследить в Мариуполе: город просто стерли с лица земли. В этих условиях оборону держать невозможно. Поэтому украинские защитники перемещаются к возвышенности Лисичанска.

Действия, происходящие в районе Северодонецка – это тактическая перегруппировка наших войск. Это уход на выгодные позиции для получения тактического преимущества,

– отметил Буданов.

Он добавил, что сегодня демонстрация военной силы ВСУ – единственный реальный способ вернуть все наши территории.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", - пояснил Буданов.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина не рассматривает никакие сценарии окончания войны, кроме полной победы и выхода страны на границы 1991 года - вместе с Крымом и Донбассом. Он подчеркнул, что значительная часть успеха Вооруженных сил Украины в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки.

Отвод подразделений ВСУ из Северодонецка: главное

В вечернем отчете за 25 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил , что подразделения украинских военных уже отошли с позиций в Северодонецке. Теперь там закрепляются российские кафиры. Наши защитники почти четыре месяца мужественно сдерживали российских оккупантов возле областного центра Луганской области.

Впоследствии отведение украинских военных прокомментировал и возглавляющий Луганскую ОВА Сергей Гайдай и сам родом из Северодонецка. "Мы вернем свой город! Это ненадолго. Северодонецк – это Украина", – подчеркнул он.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что россияне уже назначили в городе своего гауляйтера , которого назвали "комендантом".

В Министерстве внутренних дел объясняли, что Лисичанск для обороны будет лучше, ведь наша основная стратегия сейчас – это наносить наибольший вред противнику, а с другой стороны – максимально сохранить жизнь нашим военным. И если есть такие угрозы, то лучше передислоцироваться и занять более выгодные позиции.

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