Об этом сообщает "Новости.LIVE".

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Что Буданов сказал об украинских ракетах?

В эфире мероприятия "Диалог ради единства" журналистка Новости.LIVE спросила Буданова, когда Украина применит баллистические ракеты для удара по Москве.

Давайте надеяться на лучшее– ответил он.

В ходе ответа Буданов также упомянул о применении украинских ракет и беспилотников во время операции против Крымского моста. В частности, он отметил работу ракеты "Фламинго".

Ракета "Фламинго", всем известная, она отработала, все видят, как. Результат великолепный– сказал Буданов.

Напомним, украинские силы нанесли удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. В результате атаки обрушились автомобильная арка и пролет переправы, а для поражения железнодорожной части, согласно обнародованным данным, также были применены украинские ракеты.