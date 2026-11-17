Во время обстрела использовались ракеты компании Fire Point. Соответствующее видео опубликовал Денис Штилерман в своих социальных сетях.

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Что известно о видео?

Во вторник украинские военные успешно поразили Керченский мост. В результате атаки автомобильная арка и пролет обрушились в воду, поэтому проезд машин стал невозможным. Также удар сделал невозможным судоходство, а железная дорога функционирует частично.

Прогнозы

Главный конструктор компании Fire Point опубликовал видео ночного запуска. На нем можно увидеть 3 ракеты FP-5 "Фламинго", летящие в сторону Крымского моста.

Что известно о поражении Крымского моста?

Отметим, что первым эту информацию опубликовал бывший советник главы МВД Антон Геращенко, который заявил об атаке на мост с использованием ракет "Фламинго". К посту он добавил фотографию, вероятно, ракеты на подлете к незаконно построенному оккупантами сооружению. Штилерман распространил этот пост на своей странице.

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Президент Украины отметил, что для того, чтобы расчистить путь к мосту, задействовали ряд отечественных разработок, в частности беспилотники "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и ракеты Р-360 "Нептун". На решающем этапе операции "Паляницы" поразили автомобильную часть моста. Железнодорожное сообщение одновременно подвергалось атаке "Нептунами", а также "Рутой" и "Фламинго".

Операцию готовили Служба безопасности Украины и Генеральный штаб ВСУ в течение нескольких недель.