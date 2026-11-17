Главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал такой пост в социальной сети X.

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Последствия попаданий и разрушение переправы

Сначала публикацию сделал бывший советник главы МВД Антон Геращенко, в которой он заявил об атаке на мост с использованием ракет "Фламинго". К посту он добавил фотографию, вероятно, ракеты на подлете к незаконно построенному оккупантами сооружению.

Штилерман распространил этот пост на своей странице. Однако отдельного заявления с прямым подтверждением поражения именно этими ракетами он не сделал.

Посвящаем это памяти наших друзей и коллег Андрея и Юрия, без которых это было бы невозможно. R.I.P.– написал Денис Штилерман.

Добавим, что в Генштабе ВСУ уже официально подтвердили последствия удара: автомобильная арка вместе с пролетом обрушились в воду. Железнодорожная ветка устояла, однако ее арка также получила повреждения.

Кроме того, стало известно, что спецназовцы "Альфы" СБУ попали по автомобильной полосе ракеты-дроны "Паляница".