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Спутниковые снимки зафиксировали масштабы повреждений моста
На обнародованных спутниковых снимках заметна деформация конструкции арки и разрушение дорожного покрытия как минимум в двух местах, сообщают мониторинговые каналы.
Минтранс РФ объявил о подготовке реверсивного движения
Российское ведомство сообщило об изучении возможности реверсивного движения через переправу, где в пробках стоят сотни автомобилей.
Кремль признал повреждение мостовой конструкции
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил атаку дронов, однако назвал повреждения сооружения незначительными.
Опубликованы первые фото смещения автомобильной арки
На кадрах запечатлен наклон арки моста примерно на 15 градусов после утреннего взрыва боевой части беспилотника.
Российские власти приступили к оценке масштабов разрушений
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что специалисты оценивают масштабы повреждений для определения сроков ремонта.
Об этом сообщили оккупационная администрация полуострова и российские ведомства, а впоследствии факт поражения подтвердили и в Кремле.
Детали поражения сооружения
По данным местных источников, атака произошла около 05:40 утра после серии ночных взрывов и работы вражеской противовоздушной обороны в районе Керчи. Удар пришелся на судоходную часть мостового перехода. Боевая часть беспилотника попала в правую арку со стороны временно оккупированного Крыма, в результате чего конструкция подверглась заметному перекосу и наклонилась примерно на 15 градусов.
Транспортный коллапс и реакция оккупантов
Автомобильное движение было заблокировано с ночи, что вызвало масштабные пробки по обе стороны Керченского пролива. В пробках остановились более 2000 транспортных средств, из-за чего на подъездах к мосту начали разворачивать пункты обогрева для водителей. Железнодорожное сообщение при этом полностью не останавливали, хотя отдельные поезда курсировали с задержками.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждения моста "незначительны", но признал факт поражения, несмотря на работу систем ПВО. В то же время российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной инженерной экспертизы.
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