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Об этом сообщили оккупационная администрация полуострова и российские ведомства, а впоследствии факт поражения подтвердили и в Кремле.

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Детали поражения сооружения

По данным местных источников, атака произошла около 05:40 утра после серии ночных взрывов и работы вражеской противовоздушной обороны в районе Керчи. Удар пришелся на судоходную часть мостового перехода. Боевая часть беспилотника попала в правую арку со стороны временно оккупированного Крыма, в результате чего конструкция подверглась заметному перекосу и наклонилась примерно на 15 градусов.

Транспортный коллапс и реакция оккупантов

Автомобильное движение было заблокировано с ночи, что вызвало масштабные пробки по обе стороны Керченского пролива. В пробках остановились более 2000 транспортных средств, из-за чего на подъездах к мосту начали разворачивать пункты обогрева для водителей. Железнодорожное сообщение при этом полностью не останавливали, хотя отдельные поезда курсировали с задержками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждения моста "незначительны", но признал факт поражения, несмотря на работу систем ПВО. В то же время российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной инженерной экспертизы.