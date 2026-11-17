Головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман поширив такий допис у соцмережі X.

Adv

популярні відео

Наслідки влучань та руйнування переправи

Спершу публікацію зробив колишній радник глави МВС Антон Геращенко, де заявив про атаку на міст із використанням ракет "Фламінго". До допису він додав світлину, ймовірно, ракети на підльоті до незаконно побудованої окупантами споруди.

Штілерман поширив цей допис на своїй сторінці. Однак окремої заяви з прямим підтвердженням ураження саме цими ракетами він не зробив.

Присвячуємо це пам'яті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P.– написав Денис Штілерман.

Додамо, що в Генштабі ЗСУ вже офіційно підтвердили наслідки удару: автомобільна арка разом із прольотом завалилися у воду. Залізнична гілка встояла, проте її арка також зазнала пошкоджень.

Крім того, стало відомо, що спецпризначенці "Альфи" СБУ влучили по автомобільній смузі ракетами-дронами "Паляниця".