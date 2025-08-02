В интервью Наталье Мосейчук Кирилл Буданов признался, что на его жизнь было более 10 покушений. Он точное количество не знает, но думает попыток его убить было около 20, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, – Буданов

Предлагали ли Буданову должность Главкома?

Журналистка поинтересовалась, предлагали ли за годы войны генералу должность Главнокомандующего.

Сейчас точно нет. Так, а зачем? Знаете, я как-то уже привык (к ГУР – 24 Канал). Я же здесь всю жизнь провел, сознательную свою жизнь,

– объяснил военный.

Он поделился, что служит в разведке с 20 лет.

Также генерал в интервью рассказал, что Россия планирует самую масштабную программу перевооружения с 1980 года, потратив 1,1 триллиона долларов для подготовки к возможной войне с НАТО до 2030 года. Основная часть бюджета на перевооружение должна быть потрачена до 2030 года, после чего расходы будут снижаться.