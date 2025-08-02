В інтерв'ю Наталії Мосейчук Кирило Буданов зізнався, що на його життя було понад 10 замахів. Він точну кількість не знає, але думає спроб його вбити було близько 20, передає 24 Канал.

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Чи пропонували Буданову посаду Головкома?

Журналістка поцікавилася, чи за роки війни генералу пропонували посаду Головнокомандувача.

Зараз точно ні. Так, а навіщо? Знаєте, я якось вже звик (до ГУР – 24 Канал). Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя,

– пояснив військовий.

Він поділився, що служить у розвідці з 20 років.

Також генерал в інтерв'ю розповів, що Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року, витративши 1,1 трильйона доларів для підготовки до можливої війни з НАТО до 2030 року. Основна частина бюджету на переозброєння має бути витрачена до 2030 року, після чого витрати знижуватимуться.