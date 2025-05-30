Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Буданов получил награду от Польши

Кирилл Буданов получил одну из высших государственных наград для граждан иностранных государств за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, что связывает Польшу с другими государствами и народами.

Кроме того, Кавалерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей" отмечен заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Соответствующие награды по поручению президента вручил заместитель председателя Агентства разведки Польши полковник Доминик Дуда.

Буданов и Скибицкий получили награды от президента Польши / Фото ГУР

Анджей Дуда отметил чрезвычайную важность партнерства с Украиной в борьбе против российского агрессора. Кроме того, высоко оценил вклад украинского войска и военной разведки в коллективную безопасность континента.

Начальник ГУР выразил искреннюю благодарность президенту Польши за доверие и готовность отметить дружеские отношения с Украиной.

Нынешняя война – это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Справка. Орден "За заслуги перед Польшей" – одна из высших наград Республики Польша. Ее получают иностранцы, которые сделали значительный вклад в развитие международного сотрудничества и развитие отношений с польским государством.



В свое время такие награды получили 40-й президент США Рональд Рейган, госсекретарь США Генри Киссинджер, генсек ООН Антониу Гутерреш и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.