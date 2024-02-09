Соответствующий указ № 57/2024 глава государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса Президента. Вместе с присвоением звания руководителю ГУР вручат орден "Золотая Звезда".
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В документе указано, что Буданов получит "Золотую Звезду" за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу – генерал-лейтенанту" – говорится в указе.
Также звание Героя Украины получил бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого вчера уволили. К слову, СМИ писали, что Буданов может заменить Залужного на посту Главнокомандующего ВСУ. Однако этого не произошло. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский.
Факты из биографии Буданова
- С весны 2014 года Буданов участвовал в боевых действиях. Имеет несколько ранений, одно из которых тяжелое.
- 6 – 8 августа 2016 года провел спецоперацию в городе Армянск на временно оккупированной территории Крыма.
- С 2018 до 2020 года – был на специальной работе.
- В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.
- 5 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МО.
- В 2021 году получил воинское звание бригадного генерала.
- В 2022 году – воинское звание генерал-майор.
Полную биографию Кирилла Буданова – читайте по ссылке.