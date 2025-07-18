Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерал-майора ГУР в отставке Ильи Павленко.

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Как разведчики ГУР прошли 600 километров по вражескому тылу

Еще в 2022 году Кирилл Буданов говорил, что нужно перенести войну на территорию России. Дальнобойных дронов в Украине тогда еще не было, а союзники не позволяли бить по России. Поэтому задействовали группы спецназовцев.

Они заходили на территорию России и проводили диверсии. К тому же могли добраться в глубокий тыл. Например, в Новгородскую область – то есть пройти 600 километров по тылу врага.

Можно только представить, как надо готовиться, чтобы пройти так много и не быть замеченным. А еще – сделать работу и вернуться.

Я отдаю дань уважения мужеству и преданности ребят, которые действительно заходили туда и делали там интересные вещи. Одна из известных операций – это группа Главного управления разведки под руководством Героя Украины Олега Бабия (звание присвоено посмертно). Они зашли на территорию Новгородской области на аэродром Сольцы и уничтожили тогда полностью один бомбардировщик Ту-22М3 и два повредили,

– рассказал Илья Павленко.

Он подчеркнул: в приоритете для ГУР – максимально сохранить жизни людей.