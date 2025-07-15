Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Главное управление разведки Украины. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов на брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога раскрыл амбиции Кремля, которые выходят далеко за пределы Украины.

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Россия планирует масштабный конфликт

По его словам, Россия планирует вооруженный конфликт не только против нашего государства, но и против стран НАТО до 2036 года.

В мероприятии также приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, заместитель Буданова Вадим Скибицкий и министр обороны Рустем Умеров. Американской стороне предоставили актуальные данные о военном потенциале России и оборонных возможностях Украины.

Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной – они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал,

– подчеркнул Буданов.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку. Президент Зеленский назвал переговоры с Келлогом продуктивными и ключевыми для безопасности Украины.