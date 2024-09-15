Последние недели в фокус внимания СМИ попала поставка баллистических ракет россиянам от Ирана. Это сместило акцент с поставок от Северной Кореи, а они огромные. ГУР видит полный маршрут движения оружия, но, к сожалению, пока ничего не может сделать.

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Буданов о боеприпасах от Северной Кореи: Украина пока бессильна

Самая большая наша проблема из всех этих союзников России – именно от Северной Кореи, потому что те объемы военной продукции, которую они поставляют, реально влияют на интенсивность ведения боевых действий. Мы уже давно увидели закономерность: с приходом северокорейского корабля, который доставляет груз боеприпасов, через 8 – 9 дней максимально интенсифицируются боевые действия,

– объяснил глава ГУР.

По его словам, эта интенсивность сохраняется до двух недель и это прямая зависимость. КНДР поддерживает Москву и баллистикой, и боеприпасами. Последнее критично для Украины.

"То, что они поставляют баллистические ракеты, – это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпаса – это критично для нас. К сожалению, могу сказать, что с этим пока что мы не можем ничего сделать, это такая досадная правда", – заявил Буданов.

Он сказал, что в XXI веке невозможно скрыть какие-то крупные поставки. Поэтому разведчики знают весь маршрут поставок: приход корабля, его разгрузка, передвижение по железной дороге, заходы на склады, а затем развозка с центральных складов на линию боевого соприкосновения и интенсификация боевых действий.

Если же распределить союзников России по количеству поставляемого оружия, то Пхеньян будет лидировать с большим отрывом.

Будет Северная Корея, потом долго никого нет, а потом все остальные. К сожалению, это правда. Те объемы, которые идут оттуда, нельзя сравнить ни с чем,

– подытожил глава разведки.