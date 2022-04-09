По словам Буданова, российские военные сейчас перегруппировываются на Востоке. Они постараются добить Мариуполь.

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Украина нуждается в серьезной военной поддержке

Генерал-майор заметил, что российские оккупанты перегруппировываются к Изюму, двигаясь через Белгород.

"Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине. В первую очередь, планируют продвигаться в сторону Харькова. Они будут пытаться добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициировать продвижение на Киев", – отметил Буданов.

Начальник разведки призвал союзников оказать Украине "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь ей противостоять наступлению России. В частности, тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные системы и боевые самолеты необходимы для использования против вражеских сухопутных войск.

Украина нуждается в действительно серьезной поддержке в тяжелом вооружении, и она нужна нам не завтра, она нужна сегодня,

– подчеркнул генерал-майор.

Буданов подытожил, что слабые стороны российских военных продемонстрировались Украине. Оккупанты потерпели поражение в Киевской области, а их военные усилия осложнены материально-техническим обеспечением.

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