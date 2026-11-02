"Это ненормально", – Буданов прокомментировал события в Петропавловской Борщаговке

Об этом Буданов заявил в комментарии 24 Канала.

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Что Буданов сказал о столкновениях в Петропавловской Борщаговке?

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что события возле дома напоминают классическую уличную акцию.

Происходит классическая уличная акция. Это то, чего не должно быть. Во-первых, не дают доставить в больницу людей, которым нужна помощь. Во-вторых, в принципе, это все ненормально– сказал Буданов в комментарии 24 Канала.

Журналистка также спросила Буданова, сколько людей находилось внутри здания. Ранее звучали сообщения о 25–30 человек, однако глава ОП назвал другую цифру – до 14 человек.

Что касается того, законно ли военнослужащие находились в доме, Буданов отметил, что это должно выяснить следствие. По его словам, на месте работают Государственное бюро расследований и прокуратура.

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области разразился скандал из-за ситуации с военнослужащими Нацгвардии, которые находились в частном доме. В сети распространялись сообщения о незаконном удержании десятков людей, пытках и погибших, однако полиция опровергла информацию о 40 заложниках и гибели людей.

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Конфликт обострился после того, как медиков частной скорой помощи не пустили в здание, где находились пострадавшие, а впоследствии четырех мужчин передали медикам для госпитализации. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военные, ранее самовольно покинувшие части, и объявил о служебном расследовании.

К расследованию подключились полиция, Офис военного омбудсмена и СБУ, а всех людей в итоге вывели из здания. На фоне столкновений на место прибыл руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, который провел переговоры с присутствующими и заявил, что внутри уже никого нет.