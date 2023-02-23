Сигнал тревоги включился только после того, как ракеты уже прилетели. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подробнее рассказал об этом ударе.

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По словам Буданова, это был экспериментальный запуск ракеты.

Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 километров и скорость 2,5 километра в секунду)

– отметил глава разведки.

Эти ракеты стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков. Буданов подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день таких пусков не может быть много.

"Это проблема России – они так же, как и многие другие постсоветские страны, не могут производить в достаточных объемах образцы вооружения. Искусственные экземпляры – пожалуйста. А вот серию – тяжело", – добавил глава ГУР.

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