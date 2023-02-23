Сигнал тривоги увімкнули лише після того, як ракети вже прилетіли. Очільник ГУР МО України Кирило Буданов детальніше розповів про цей удар.
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Нові деталі прильотів по Києву 14 січня
За словами Буданова, це був експериментальний пуск ракети.
Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С300 (ракета, що має дальність ураження цілей до 250 кілометрів і швидкість 2,5 кілометри за секунду)
– зазначив очільник розвідки.
Ці ракети стояли у Брянській області і це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків. Буданов наголосив, що станом на сьогодні таких пусків не може бути багато.
"Це проблема Росії – вони так само, як і багато інших пострадянських країн, не можуть виробляти в достатніх обсягах зразки озброєння. Штучні екземпляри – будь ласка. А от серію – важко", – додав глава ГУР.
Ракетна атака Києва 14 січня: все, що відомо
- Вранці 14 січня у Києві та області прогриміло декілька вибухів. Вже згодом оголосили повітряну тривогу.
- КМВА повідомила, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.
- У Голосіївському районі Києва на нежитлову територію впали уламки ракети. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Постраждалих немає.
- У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину.